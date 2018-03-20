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Sahte polislere kandı: Altınlarını kaptırdı

Çorum’da kendilerini polis olarak tanıtan ve gittikleri evin sahibinin altınlarını çalarak kayıplara karışan hırsızlar polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

20 Mart 2018 Salı 23:57
Sahte polislere kandı: Altınlarını kaptırdı

Çorum’da kendilerini polis olarak tanıtan ve gittikleri evin sahibinin altınlarını çalarak kayıplara karışan hırsızlar polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Üçdutlar Mahallesi’nde Feride C. (54) adlı kadını telefonla arayan Mehmet O. (37) ve Faruk A. (35) adlı şahıslar kendilerini polis olarak tanıttı. Şahıslar, telefonla görüştükleri Feride C.’ye adının bir hırsızlık olayına karıştığını evde bulunan altınların inceleneceğini belirterek telefonu kapattı. Daha sonra Feride C’nin evine giden zanlılar kadından altınları alarak kayıplara karıştı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Mehmet O.’yu kısa sürede yakalandı. Zanlının üstünde yapılan aramada piyasa değeri 68 bin 750 lira olan 13 adet bilezik, 5 adet çeyrek, 1 çift küpe, 2 adet yüzük, 1 adet zincir ele geçirildi.

Olayın ardından kaçan diğer zanlının yakalanması için güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri bir otomobille kaçan diğer zanlıyı Alaca ilçesinde yakaladı. Kısa sürede yakalanan zanlılar ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Altınları çalınan Feride C.’nin “Televizyonlarda bu tür haberleri izlerken bu kadar da olmaz diyordum. Ama benim de başıma geldi” dediği öğrenildi.

(Muhammed Muttalip Yalçın /İHA)
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