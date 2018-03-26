Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116491
ALTIN
173.240
DOLAR
3.9783
STERLİN
5.6611
EURO
4.9524
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Sahte euro’lu dolandırıcı yakalandı

İstanbul Sultangazi’de kuzeni ve arkadaşıyla birlikte girdiği iş yerlerinden sahte euro ile alışveriş yapan dolandırıcı son işinde kıskıvrak yakalandı.

26 Mart 2018 Pazartesi 09:15

İstanbul Sultangazi’de kuzeni ve arkadaşıyla birlikte girdiği iş yerlerinden sahte euro ile alışveriş yapan dolandırıcı son işinde kıskıvrak yakalandı.

Olay, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuzen oldukları belirlenen 3 şahıstan biri, sahte 500 euroyla bir kuyumcu dükkanına geldi. Burada şahıs, çalışana uzattığı euroları bozdurmak istedi. Ancak dolandırıcının şüpheli hareketler bulunması üzerine kuyumcu Volkan Çevikoğlu ve Melih Savurgan, paranın sahte olduğunu fark etti. Bunun üzerine kuyumcular dolandırıcıyı oylayarak polis ekiplerine ihbarda bulundu. 

POLİS ÇAĞRILINCA KOŞARAK KAÇTI 

Kuyumcuların polisi aradığını fark eden dolandırıcı ise iş yerinden çıktıktan sonra koşarak kayıplara karıştı. Dolandırıcının kuyumcuda para bozdurmaya çalıştığı ve kaçtığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından kuyumcuya gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kuyumcunun güvenlik kameralarını incelemeye alarak şahsın eşkalini ve kimliğini belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda şahsın Suriye uyruklu Başar H. (18) olduğunu belirlendi. Çalışmayı derinleştiren ekipler, şahsın yanı sıra 2 kişinin daha koşarak kaçtığını tespit etti. 

SAHTE AVROLARI BOZDURURKEN POLİS BASKIN YAPTI 

Olayla ilgili çalışma sürdüğü esnada polis ekipleri şahısların, sahte euroyla hediyelik eşya satan bir iş yerinden alışveriş yaptıklarını da belirledi. Geçtiğimiz Cuma günü ise dolandırıcılardan Başar H., Sultançiftliği’ndeki Suriye uyruklu Ali M’nin marketine girdi. Burada marketin çırağı Ahmad A’ya sahte 500 euro veren dolandırıcı, döviz bürosundan bozdurmasını istedi. Bunun üzerine çırak euroları alarak 50. Yıl Mahallesi’ndeki bir döviz bürosuna gitti. Büroya giren çırak, paraları veznedeki çalışana uzatarak beklemeye başladı. 

MARKETTE KISKIVRAK YAKALANDI 

Avroların sahte olduğunu fark eden çalışanın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çırak Ahmad A.’yı üst aramasını yaptıktan sonra kelepçeleyerek polis aracına götürdü. Çıraktan alınan bilgi doğrultusunda markete giden ekipler, dolandırıcı Başar H.’yi kıskıvrak yakalandı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

SAHTE AVROLAR PARA SAYMA MAKİNESİNDE DE ANLAŞILAMADI

Gözaltına alınan Başar H.’nin yapılan üst aramasında 4 adet sahte 500 euro ele geçirildi. Şahsın yapılan sorgusunda diğer dolandırıcıların kuzeni Cemal H. ve Eymen A. olduğu tespit edildi. Öte yandan, dolandırıcının kuyumcuya verdiği sahte euroları para sayma makinesinde de anlaşılamadığı ortaya çıktı. 

Bürodaki işlemlerin ardından dolandırıcı, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kimlikleri tespit edilen dolandırıcıların yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor. 

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yürüyüş için gittikleri parkta kabus yaşadılar
Yürüyüş için gittikleri parkta kabus yaşadılar
Benzin istasyonunda faciadan dönüldü
Benzin istasyonunda faciadan dönüldü
Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Kayseri’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 2 yaralı
Kayseri’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 2 yaralı
Rusya’da ölü sayısı artıyor
Rusya’da ölü sayısı artıyor
Uber şoförü serbest bırakıldı
Uber şoförü serbest bırakıldı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim