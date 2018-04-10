Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 16°
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
110320
ALTIN
175.257
DOLAR
4.0779
STERLİN
5.7691
EURO
5.0249
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Sahte ekspertiz raporuyla 5 milyon liralık vurgun

Mersin ve Adana’da piyasa değerinin 10 ile 20 bin lira altında satın aldıkları ağır hasarlı araçları internet üzerinden hasarsız diye satışa çıkararak, 40 ilden yaklaşık 400 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 14 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

10 Nisan 2018 Salı 10:04
Sahte ekspertiz raporuyla 5 milyon liralık vurgun

Mersin ve Adana’da piyasa değerinin 10 ile 20 bin lira altında satın aldıkları ağır hasarlı araçları internet üzerinden hasarsız diye satışa çıkararak, 40 ilden yaklaşık 400 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 14 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların şikayeti üzerine, ağır hasarlı araçları hasarsız diye satan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, Mersin’in Silifke ilçesi ve Adana’nın Sarıçam, Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde ikamet eden şüphelilerin, piyasa değerinin 10 ile 20 bin lira altında satın aldıkları ağır hasarlı araçları internet üzerinden farklı isimlerle hasarsız diye satışa çıkardıkları ve alıcı ile tek kullanımlık GSM hatlarıyla iletişim kurdukları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca, müşterilere sağlam araçlara ait şasi numarası verdikleri, önceden anlaştıkları oto ekspertiz servisleri aracılığıyla da gerçeğe aykırı ekspertiz raporu düzenleyerek vatandaşların güvenini kazandıkları, böylelikle 400’e yakın kişiyi dolandırarak mağdur ettikleri ve mağdurların genellikle kamu görevlilerinden oluştuğu tespit edildi.

14’Ü YAKALANDI

4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ’nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işledikleri ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 22 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adana ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarda, 18 şüpheliden 14’ü gözaltına alınırken, 3 şüphelinin arandığı, 1’nin ise ceza evinde olduğu belirlendi.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet bölücü terör örgütüne ait dokuman, 17 adet cep telefonu, 52 adet sim kart, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 490 noter satış sözleşmesi, vekaletname, ekspertiz raporu ile mali nitelikte evrak ele geçirilirken, zanlıların bu yolla yaklaşık 5 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri ileri sürüldü.

Öte yandan dolandırıcılık olayının mağdurlarından bazıları, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni araç alacak olan vatandaşları uyararak, mutlaka araçları iyi araştırıp almalarını ve motor şasi numaralarından sorgulama yapmalarını tavsiye etti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, mağdur sayısının artabileceği ifade edildi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Niğde’de çerçeve fabrikasında yangın
Niğde’de çerçeve fabrikasında yangın
Uludağ’da kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
Uludağ’da kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
Teröristlerin kış üslenme alanlarına operasyon
Teröristlerin kış üslenme alanlarına operasyon
27 şüpheli tutuklandı
27 şüpheli tutuklandı
Polis vatandaşın 14 milyon 400 bin lirasını kurtardı
Polis vatandaşın 14 milyon 400 bin lirasını kurtardı
Başkent’te silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Başkent’te silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim