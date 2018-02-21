Sahte bilezikle kuyumcuyu dolandırdılar

Güvenlik kamerasının kaydettiği olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te bir kuyumcuda yaşandı. Bir kuyumcuya müşteri kılığında gelen M.I. ve Z.I. isimli iki şüpheli kadın müşteri kılığında geldiği kuyumcu bileziklere bakmak istediklerini söyledi. Kuyumcuyu bir süre oyalayan 2 kadın, satıcının dikkatsizliğinden de yararlanarak yanlarında getirdikleri sahte bilezikleri gerçeğiyle değiştirdi. Yaşanan hırsızlık olayı ise kuyumcunun durumu daha sonradan fark etmesi ile ortaya çıktı. Olay sonrası güvenlik kamerası kayıtlarını izleyip polise başvurdu. Polis, olayı gerçekleştiren M.I. ve Z.I.’nın yanı sıra yanlarında bulunan S.Y.’i de gözaltına alarak adliyeye sevk etti. Öte yandan adliye sevk edilen şüphelilerden birisi kendisini görüntüleyen İHA muhabirinin hırsızlık yapıyorsunuz sözüne, “Ne yapalım” diyerek cevap vermesine kameralara yansıdı.