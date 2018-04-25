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Sahipleri 200 bin TL’lilk deve için gözyaşı döktü

Aydın’ın Buharkent ilçesinde karayoluna çıkan pehlivan deveye iki otomobil çarptı. Otomobillerin hurdaya döndüğü olayda 4 kişi yaralanırken değeri 200 bin TL’yi bulan deve telef oldu. Olayı duyan deve sahipleri olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

25 Nisan 2018 Çarşamba 00:07
Sahipleri 200 bin TL’lilk deve için gözyaşı döktü

Aydın’ın Buharkent ilçesinde karayoluna çıkan pehlivan deveye iki otomobil çarptı. Otomobillerin hurdaya döndüğü olayda 4 kişi yaralanırken değeri 200 bin TL’yi bulan deve telef oldu. Olayı duyan deve sahipleri olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre, Buharkent ilçesinde karayoluna çıkan pehlivan deveye iki otomobil çarptı. Aydın-Denizli Karayolu Buharkent girişinde meydana gelen feci kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralanırken değeri 150-200 bin TL arasında bulunduğu iddia edilen Çölağası isimli ünlü pehlivan deve de telef oldu. Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine 112 ekipleri ile kaldırıldı. Henüz isimleri öğrenilemeyen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken olay yerinde yapılan incelemenin ardından telef olan deve ve iki otomobil çekici ve iş makinelerinin yardımlarıyla kaldırıldı. Aydın-Denizli karayolunun Buharkent girişinde meydana gelen kaza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 1 saat tek şeritten verilen ulaşım telef olan deve ve hurdaya dönen otomobillerin kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

DEVENİN ÇALINDIĞI İDDİA EDİLDİ

Deve sahiplerinin uzun süre gözyaşı döktüğü olayda 12 yaşındaki sayısız başarı sahibi pehlivan devenin olay yerine yaklaşık bin 200 metre mesafedeki bağlı olduğu yerden hırsız veya hırsızlar tarafından çalındığı iddia edildi. Ön ayakları iplerle bağlı olduğu gözlenen devenin kazaya kurban gitmesi Buharkentli deve severleri de üzdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(Ali Soydemir /İHA)
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