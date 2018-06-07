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Sağlık memuru falçatayla saldırdı

Malatya’da kırsal kesime göreve giden sağlık memuru, bindiği aracın şoförünü falçata ile yaraladı. Şoför ağır yaralanırken, sağlık görevlisi tutuklandı.

07 Haziran 2018 Perşembe 18:52
Sağlık memuru falçatayla saldırdı

Malatya’da kırsal kesime göreve giden sağlık memuru, bindiği aracın şoförünü falçata ile yaraladı. Şoför ağır yaralanırken, sağlık görevlisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bulunan Mehmet Küçük Aile Sağlığı Merkezinde görevli 22 yıllık sağlık memuru Kenan Y. kurumun resmi aracına binerek araç şoförü Abuzer Sarıgül ile birlikte su tahlili almak için Kapıdere Mahallesi’ne doğru yola çıktı. İddiaya göre yolda şoföre ‘bunaldım’ diyen Kenan Y. aracın durmasını istedi. Örencik mevkiinde duran araçtan inen sağlık memurunun bir süre sonra aracın şoförü Abuzer Sarıgül’ü falçata ile yaralayarak olay yerinden kaçtı. Boğazından aldığı darbe ile kanlar içerisinde kalan Sarıgül, yarasına tampon yaparak aracına bindi ve yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki bir köye geldi. Burada köylülerin de yardımı ile ambulansa haber verilmesi ile yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Sarıgül’ün hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, olaydan bir gün sonra güvenlik güçlerine teslim olan Kenan Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"HİÇ TARTIŞMADIK"

Yaralanan Abuzer Sarıgül, polise verdiği ifadesinde görev için yola çıktıklarını ve bir süre sonra sağlık memurunun kendisine ‘bunaldım biraz duralım‘ dediğini bunun üzerine aracı sağa çekerek durduklarını söyledi. Bu sırada Kenan Y.’nin elindeki falçata ile odun parçası soyduğunu gördüğünü ileri süren Abuzer Sarıgül, arkasını dönüp eğildiği sırada olayın gerçekleştiğini ifade etti. Kendi imkanları ile yarasına bez parçası ile tampon yaptığını ve araca binerek en yakın köye gittiğini söyleyen Sarıgül, sonrasında ise vatandaşların yardımı ile sağlık kuruluşuna yetiştirildiğini belirtti.

Sarıgül, polise verdiği ifadesinde Kenan K. ile hiçbir problemlerinin olmadığını ve yol boyunca ise hiç tartışmadıklarını dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)
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