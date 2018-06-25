Sadece serinlemek istemişlerdi: 1 ölü, 1 kayıp

Bitlis’in Hizan ilçesinde serinlemek için dereye giren 16-17 yaşlarındaki iki gençten biri boğuldu, biri kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Hizan ilçesi Nazar bölgesinde iki gençten serinlemek için girdikleri derede boğuldu, diğeri ise akıntıya kapılarak kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Diyar Çoban’ın (16) cansız bedenine ulaşıldı. İsmi belirlenemeyen diğer genci arama çalışmaları ise devam ediyor.

(İlhan Eren İnan/İHA)