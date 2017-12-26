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Rüzgar Çetin 6 bin TL adli para cezasına çarptırıldı

Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, bir gece kulübü çıkışında arkadaşını muşta ile yaraladığı iddiasıyla yargılandığı davada 6 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

26 Aralık 2017 Salı 10:50
Rüzgar Çetin 6 bin TL adli para cezasına çarptırıldı

Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’in, bir barda arkadaşını muştayla darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 50’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya şikayetçi sanık Rüzgar Çetin ve şikayetçi sanık Ahmet Tigrel katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti.Hakim, olay nedeniyle Rüzgar Çetin’in yüzünde sabit iz kalıp kalmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen raporun dosyaya girdiğini, rapora göre Çetin’in yüzünde sabit iz kalmadığının tespit edildiğini söyledi. Davanın biteceği hatırlatılarak, bir diyecekleri olup olmadıkları sorulan taraf avukatlarından Çetin’in vekili Volkan Nasuhbeyoğlu, “İddianameye göre olayda kullanıldığı öne sürülen muşta bulunamadığından, yasal unsurlar oluşmamıştır. Muşta olmadığı için kasten yaralama suçu da oluşmamıştır. Müvekkil haksız tahrik eylemine karşı hareket etmiştir. Karşı taraf ile müvekkilin çok eski arkadaşlıkları vardır. Aileler çocuklarını barıştırmak için çok uğraştı ancak olmadı. O gün de müvekkil sadece karşı tarafın samimiyetine güvenerek yanağından makas almıştır” diye konuştu. Şikayetçi sanık Ahmet Tigrel’in avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Rüzgar Çetin’i “kasten yaralama” suçundan 3 Bin TL, tehdit suçundan da 3 Bin TL olmak üzere toplamda 6 Bin TL adli para cezasına çarptırdı. Daha önce hakkında erteleme uygulandığı için bu cezayı ertelemeyen mahkeme, ayrıca Çetin’in Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna muhalefet ve hakaret suçundan beraatine hükmetti.

Şikayetçi sanık Ahmet Tigrel ‘i kasten yaralama suçundan Bin TL adli para cezasına çarptırırken, hakaret suçundan beraatine karar veren mahkeme, yargılama sırasında örnek teşkil etmesi için mahkemeye sunulan adli emanetteki kül tablasının Rüzgar Çetin’in avukatına iade edilmesine hükmetti.

İddianameden

30 Kasım 2013’te Propaganda adlı gece kulübü çıkışında bir arkadaşını "muşta" diye tabir edilen kesici aletle yaraladığı iddiasıyla Rüzgar Çetin’in, "silahla yaralama", "tehdit", "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak kullanma" suçlarından 3 yıl 10 aydan, 10 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor. Ahmet Tigrel’in ise “hakaret" ve "yaralama" suçu kapsamında 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Son Güncelleme: 26.12.2017 11:05
Anahtar Kelimeler:
Rüzgar çetinMuştaAdli Para Cezası
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