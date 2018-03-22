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Ruhsatsız üretim yapılan pastanede mide bulandıran görüntüler

Eskişehir’de yapılan denetimlerde, ruhsatsız üretim yapılan bir pastanede bulunan tarihi geçmiş onlarca paket ürün, küflenmiş yağlar ve kaplar mide bulandırdı.

22 Mart 2018 Perşembe 10:06
Ruhsatsız üretim yapılan pastanede mide bulandıran görüntüler

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında, Gültepe Mahallesi Halk Caddesi’nde bir pastanede de inceleme yapıldı. Ruhsatsız üretim yapıldığı ve hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edilen pastanede yerlere dökülmüş şerbetler yürümeyi zorlaştırırken, buzdolaplarındaki çoğu ürünün son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi. Zabıta ekiplerinin denetimi sırasında ortaya çıkan küflenmiş yağlar, kaplar ve ne zaman üretildiği belli olmayan ürünler mide bulandıran görüntülere neden oldu. Ruhsatsız pastaneyi mühürleyen zabıta ekipleri, gerekli işlemleri başlattı.

"TİCARİ FAALİYETTEN MEN EDİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürü Fikret Uysal, rutin denetimler sırasında iş yerindeki durumun ortaya çıktığını anlattı. Halkın sağlığı ile oynayan işletmelere göz açtırmadıklarını belirten Uysal, "Biz Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak esnaf denetimini aylık olarak belirlenen bölgelerde rutin denetimlerimizi yapıyoruz. Bu sokak sokak, cadde cadde numara atlamaksızın denetimlerimiz devam ediyor. İmalathane ve normal iş yerlerinde denetimlerimiz var. Bugün de Gültepe Mahallesi’nde bir imalathane denetimi sırasında arkadaşlarımız uygunsuz üretimin yapıldığını, günü geçmiş malların kullanıldığını konusunda bilgiler verdiler. Biz de o iş yerinin ruhsatının olup olmadığını kontrol etmemiz sonucunda, ruhsatsız olduğunu tespit ettik. 3572 Sayılı İşyeri Açma Ruhsatı Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre, ’Hiçbir işletme belediyeden izinsiz açılamaz ve çalıştırılamaz’ hükmüne göre şu an mühürleniyor. Ruhsat alıncaya kadar da mühürlü kalacak. Halkın sağlığı ile oynayan bu tür işletmelere göz açtırmıyoruz. Ticari faaliyetten men ediyoruz. Biz vatandaşlarımızdan şunu bekliyoruz; şüpheli gördükleri iş yerleri, camları gazete kağıdı ile ya da boyalı bir şekilde ise, zamanlı zamansız giriş ve çıkışlar oluyor ise, bunlardan şüpheleniyorlarsa mutlaka bizi arasınlar. Biz 7/24 çalışıyoruz ve her zaman ekibimiz var. Gece gündüz demeden denetimimizi yaparız ve ne gerekiyorsa yapılır" dedi.

Son Güncelleme: 22.03.2018 10:13
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