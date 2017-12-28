Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 16°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
113754
ALTIN
157.061
DOLAR
3.7846
STERLİN
5.0843
EURO
4.5197
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Restoranda çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 7 yaralı

Ankara’da bir restoranda çıkan kavgada tarafların bıçak, şiş ve şişelerle birbirlerine saldırması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

28 Aralık 2017 Perşembe 08:40
Restoranda çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 7 yaralı

Olay, saat 01.30 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Yıldızevler Mahallesi Hollanda Caddesi üzerinde bulunan içkili restoranda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Giderek şiddetlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olaya mekan çalışanlarının da karışması sonucu ortalık birbirine girdi.

Savaş alanına dönen mekanda içki şişeleri havada uçuşurken, kavga esnasında bıçak ve şişler de kullanıldı. Büyük arbedenin yaşandığı restorana ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin güçlükle sona erdirdiği olayda 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslara alarak ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. 29 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılan 1 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 28.12.2017 11:56
Anahtar Kelimeler:
Hollanda CaddesiYıldızevler MahallesiçankayaRestoranda KavgaAnkara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukurca'da üs bölgesine saldırı: 6 asker yaralı
Çukurca'da üs bölgesine saldırı: 6 asker yaralı
Elektrik trafosu patladı: 2 işçi yaralandı
Elektrik trafosu patladı: 2 işçi yaralandı
Adana'da yüzlerce at ve eşek kemikleri bulundu
Adana'da yüzlerce at ve eşek kemikleri bulundu
Konya Ilgın'da baba ve 3 oğlu yangında öldü
Konya Ilgın'da baba ve 3 oğlu yangında öldü
Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
Pitbull, sokak köpeğine böyle saldırdı
Pitbull, sokak köpeğine böyle saldırdı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim