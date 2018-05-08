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Raylarda yürüyüş ölümle bitiyordu

Doğu Ekspresi Erzurum’un Aşkale ilçe çıkışında raylarda oturan genç kıza çarptı. Yaralanan genç kız tedavi altına alındı.

08 Mayıs 2018 Salı 20:40
Raylarda yürüyüş ölümle bitiyordu

Doğu Ekspresi Erzurum’un Aşkale ilçe çıkışında raylarda oturan genç kıza çarptı. Yaralanan genç kız tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 16.00 sıralarında ilçe merkezinden geçen TCDD Doğu Ekspresi ilçe çıkışında kaza yaptı. Aşkale’den Erzurum istikametine seyir halindeki tren raylarda yürüyen lise öğrencisine çarptı.

İki kız lise öğrencisi kulaklarında kulaklıklarla raylarda yürürken Aşkale istasyonundan yeni hareket eden tren yolda yürüyen kızlara uzun uzun düdük çalsa da kulaklarındaki kulaklıklar yüzünden trenin sesini duymayan kızlardan biri son anda yoldan kaçmayı başarırken isminin Yağmur Gürbüz olduğu öğrenilen kıza çarptı.

Olaya tanık olan çocuklar, “Tren uzun uzun düdük çaldı biz de raylarda yürüyen ablalara bağırdık ama kulaklarında kulaklık olduğundan bizi de duymadılar ama ablanın biri son anda atladı, yoldan ötekine de tren çarptı” dediler.

Kazada yaralanan Yağmur Gürbüz, olay yerine gelen ambulansla Aşkale İlçe Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yağmur Gürbüz Erzurum’a sevk edildi. Kazanın ardından Aşkale Emniyet Müdürlüğü olay yeri ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Erzurum’a sevk edilen Yağmur Gürbüz’ün hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

(Celal Dilsiz /İHA)
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