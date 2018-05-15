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Ramazan ayının gelişini kutlarken kendisini vurdu

Düzce’de Ramazan ayının gelişini kutlamak için tüfekle havaya ateş açan bir kişi doldur boşalt yaptığı sırada yanlışlıkla kendisini vurdu.

15 Mayıs 2018 Salı 22:28
Ramazan ayının gelişini kutlarken kendisini vurdu

Düzce’de Ramazan ayının gelişini kutlamak için tüfekle havaya ateş açan bir kişi doldur boşalt yaptığı sırada yanlışlıkla kendisini vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Aydınpınar köyünde S.A. (34) akşam saatlerinde Ramazan ayının gelişini kutlamak için av tüfeği ile havaya ateş etti. Tüfekle doldur boşalt yaptığı sırada eli yanlışlıkla tetiğe basan S.A., tüfeğin ateş alması sonucu ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı yapılan ilk tedavisinin ardından bir süre müşahede altında tutuldu. S.A. durumunun iyi olması sonucu hastaneden taburcu edildi.

Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

(Ali Yıldız /İHA)
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