Polonya’da tren kazası: 1 ölü, 22 yaralı

Polonya’da yolcu treni ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7’si ağır 22 kişi yaralandı. Kaza yerindeki kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Polonya’nın kuzey batısında bulunan Daleszewo kasabası yakınlarında tren kazası meydana geldi. Szczecin-Zielona Gora seferini yapmakta olan tren, kontrolsüz olarak hemzemin geçide giren kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre kamyon şoförü hayatını kaybetti, 7’si ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle şiddetle savrulan kamyon kullanılamaz hale gelirken, trende de büyük çapta hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, yolcuların bir kısmı kendi imkanlarıyla trenden çıkmayı başardı. Yaralı sayısının her geçen dakika arttığı kaza sonrası olay yerine ambulans helikopterler de yönlendirildi. Kaza yerindeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

(Ebru Orhan/İHA)