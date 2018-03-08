Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116712
ALTIN
162.435
DOLAR
3.8124
STERLİN
5.2878
EURO
4.7212
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Polisten kaçarken kaza yaptı, araçta sıkıştı

Konya’da polisin "dur" ihtarına uymayan kişilerin bulunduğu otomobil kovalamaca sırasında kaza yaptı. Kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, sürücünün olay yerine gelen yakınları sinir kriz geçirdi.

08 Mart 2018 Perşembe 11:43

Konya’da polisin "dur" ihtarına uymayan kişilerin bulunduğu otomobil kovalamaca sırasında kaza yaptı. Kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, sürücünün olay yerine gelen yakınları sinir kriz geçirdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye görevine çıkan polis ekipleri, Sefer Y. idaresindeki 42 M 8733 plakalı otomobilin durumundan şüphelenmesi üzerine araç, ekipler tarafından takibe alındı. Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki iki kişi şehir merkezi istikametinden cadde üzerinde kaçtı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi de otomobilin peşine düştü. Uzun süren kovalamaca sonucu Süleymaniye Caddesi kavşağına hızla ilerleyen otomobil, kırmızı ışık ihlali yaptığı sırada K.S. idaresindeki 42 AUD 73 plakalı otomobil ile çarpıştı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞLAR VE EKİPLER ÇIKARTTI

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımıyla sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak olay yerinde hazır bekletilen ambulansa alırken, araçta bulunan Durmuş T., de başka bir ambulansa alındı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Sefer Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta bulunan Durmuş T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

OLAY YERİNE GELEN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan, polis ekiplerinden kaçan sürücünün yakınları olay yerine geldi. Sağlık ve polis ekiplerinden bilgi almak isteyen yakınları sıkışan sürücüyü araç içerisinde görünce, telefonla konuştuğu sırada, “Ne yaptınız siz, kaza yapmışlar, ambulansa aldılar” diyerek sinir krizi geçirdi. Kazanın şiddeti ile hurdaya dönen otomobilin bazı parçaları yol kenarına savrulurken, hurdaya dönen otomobil olay yerinden kaldırıldıktan sonra cadde tekrar trafiğe açıldı.

(İbrahim Yetkin/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya’da yangın: 9’u çocuk 12 kişi hastanelik oldu
Konya’da yangın: 9’u çocuk 12 kişi hastanelik oldu
Kadınlar Günü’nde kadını vurup intihara kalkıştı
Kadınlar Günü’nde kadını vurup intihara kalkıştı
Afrin’de teröristlere darbe sütüne darbe: 3055 terörist...
Afrin’de teröristlere darbe sütüne darbe: 3055 terörist...
"Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3055"
"Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3055"
29 ilde FETÖ operasyonu: Gülen’in yeğeni ve Öksüz’ün baldızı da aralarında...
29 ilde FETÖ operasyonu: Gülen’in yeğeni ve Öksüz’ün baldızı da aralarında...
Tekmeyle 2 aylık bebeğin ölümüne neden oldu, güldü
Tekmeyle 2 aylık bebeğin ölümüne neden oldu, güldü
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim