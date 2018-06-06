Polisten kaçan şüpheliler, motosiklete böyle çarptı

İstanbul Beylikdüzü’nde polis, dur ihtarına uymayan lüks araç içindeki şüpheli şahısları kovaladı. Kovalamaca’da motosikletli sürücüye çarpan şüpheliler kaçmaya devam ederken, yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde Beylikdüzü’nde yaşandı. Bir araç ve içerisinde bulunan şahıslardan şüphelenen polis ekipleri, dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüphelilerin kaçmaya başladı. Bir süre sonra şüpheli aracın görüldüğü bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli şahıslar kaçtıkları araçla birlikte İhlas Marmara Caddesi’ne geldi. Ardındaki polislerden kaçan şüpheliler, cadde üzerinde normal seyrinde olan Onur S. yönetimdeki motosiklete çarparak metrelerce ileriye savurdu. Kaza nedeniyle yolun kapanmasından faydalanan şahıslar araçla birlikte kaçmaya devam etti.

Öte yandan şüphelilerin kaçtığı araç plakasının sahte olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay sırasında sesleri duyarak oraya giden Yılmaz Akay, "Polis bir arabayı kovalıyordu. O esnada da önde bir motosiklet vardı. O hızla motosiklete çarptı ve kaçtı. Motosikleti süren şahıs yaralandı" dedi.

KAZA ANI VE KAÇIŞLARI KAMERADA

Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahısların cadde üzerinde araçlardan yol istemesi, motosiklete çarparak sürüklemesi ve polislerin arkasından kovalaması görülüyor.

(Murat Delice/İHA)