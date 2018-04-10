Polisten 20 kilometre kaçtı, yakalanınca “görmedim” dedi

Konya’da polisin “dur” ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü polisle yaşanan kovalamaca sonunda yakalandı. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu anlaşılan sürücünün, “Polis ekiplerini görmediğini” söyleyerek kendini savunması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği 42 SA 672 plakalı kamyonete ’dur’ ihtarında bulundu. Sürücünün dur ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca başladı. Polis ile sürücü arasında yaşanan kovalamaca Yeni İstanbul Caddesi Cumhuriyet Mahallesinde bir süre devam etti. Kaçan aracı durdurmak için çok sayıda polis ekibi de bölgeye sevk edildi.

"MORALİM BOZUKTU"

Merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesine çıkan alkollü sürücünün kullandığı kamyonet, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından ekipler tarafından cadde ile Kaside Sokağın kesiştiği noktada yakalandı. Alkollü araç sürücüsü Ecir D. (47) araçtan indirilerek etkisiz hale getirildi. Alkol muayenesi yapılan Ecir D.’nin "Moralim bozuktu, dur ihtarı yapıldığını görmedim. Yoksa ben buraya durmazdım” demesi dikkat çekti. Alkollü sürücü Ecir D’nin yapılan alkol muayenesinde 1.08 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye, hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmekten 5 bin lira idari para cezası kesilirken, araç da trafikten men edildi. Araç sürücüsü Ecir D. işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(İHA)