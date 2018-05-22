Polis yılanı eliyle aldı !

Karabük’te seyir halindeki bir TIR’ın sileceğine yılan dolandı. Sürücünün yardım istediği polis, yılanı silecekten alarak yolun kenarına fırlattı.

Ankara istikametine giden TIR’ın sileceğine 1 metre boyunda bir yılan dolandı. Bir süre yoluna devam ettikten sonra Hamzalar mevkiinde seyir halinde olan trafik aracını durdurarak yardım istedi. Durdurduğu araçtan inen polis, soğukkanlılıkla yılanı silecekten alarak yolun kenarına fırlattı. Yılanı eline alarak bir süre oynayan polisin rahatlığı izleyenleri tedirgin etti. Daha sonra bu anları kaydeden sürücü yılanı aracının sileceğinden alan polise teşekkür ederek yoluna devam etti.

(İHA)