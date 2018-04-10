Polis vatandaşın 14 milyon 400 bin lirasını kurtardı

Adana merkezli 10 ilde yapılan "Son Alo" operasyonunda, kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtan kişilerin, 237 vatandaşın 14 milyon 400 bin lirasını dolandırmasının önüne geçildi.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ’Son Alo’ ismiyle Adana merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa’da 73 adrese 5 Nisan günü şafak vakti operasyonu düzenledi.

Operasyonda telefonla aradıkları kişilere kendilerini jandarma, savcı ve polis olarak tanıtıp terör örgütleri ile kandırarak para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 59 kişi gözaltına alındı. Operasyonda zanlıların sahte çağrı merkezi kurup buradan vatandaşı 155 polis imdat, 156 jandarma imdat, banka ve GSM şirketlerinin müşteri hizmetlerinden arıyormuş gibi yaptığı ya da bilgisayarlara kurulan özel programlarla herhangi bir numaradan arama imkanı bulduklarını tespit etmişti.

"BANKACILAR PARANIZI ÇALIYOR" YALANINI KULLANIYORLAR

Polisin son yaptığı bu operasyonda telefon dolandırıcılarının vatandaşları telefonla arayıp daha önce sürekli PKK, FETÖ tehdidi ya da "hırsızlık yapılan bir kuyumcuda kimliğiniz bulunmuş parmak iziniz alınacak bu nedenle evdeki bütün altın ve paralarınızı vereceğim adrese getirin" yalanıyla dolandırırken bu kez "bankacılar paranızı çalıyor" yalanını da kullandıkları öğrenildi. Dolandırıcıların telefonla aradıkları vatandaşlara önce kendilerini polis olarak tanıtıp daha sonra, "Bankada hesabınız var. Ancak banka çalışanları paranızı kendi hesabına geçiriyor. Biz de bunlara yönelik operasyon yapacağız. Ancak hemen acil olarak paranızı vereceğimiz devlet hesabına geçirin yoksa paranızın hepsi buhar olacak. Biz operasyondan sonra size paranızı vereceğiz" diyerek dolandırdıkları öğrenildi.

3 AYDA 252 VATANDAŞA ULAŞTILAR

Dolandırıcıların bu yöntemle 3 ayda 252 vatandaşa ulaştığı ancak polis teknik takipte olduğu için vatandaşların dolandırılmasının önüne geçtiği öğrenildi. Polisin bu yöntemle 237 vatandaşın dolandırıcılara yatırdığı parayı banka ve PTT şubelerinde ya da elden verilen paralarda zanlıların yakalanmasıyla 14 milyon 400 bin lirayı kurtardığı ortaya çıktı. Ancak bütün uyarılara rağmen 15 vatandaşın 600 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdığı öğrenildi.

59 kişinin polisteki sorgusu devam ediyor.

(İHA)