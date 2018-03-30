Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 12°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115402
ALTIN
168.658
DOLAR
3.9551
STERLİN
5.5610
EURO
4.8753
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Polis Akademisine yerleşen 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı

2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş sınavında Polis Akademisine yerleşen 46 şüpheli hakkında Ankara dahil 24 ilde gözaltı kararı verildi.

30 Mart 2018 Cuma 09:23
Polis Akademisine yerleşen 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı

2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş sınavında Polis Akademisine yerleşen 46 şüpheli hakkında Ankara dahil 24 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; 2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık suçlarından, yürütülen soruşturma ile ilgili olarak son dalga operasyon kapsamında sınav sorularını önceden ele geçirerek Polis Akademisine yerleşen 46 şüpheli hakkında Ankara dahil 24 ilde 30/03/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. 1 şüphelinin halen tutuklu olduğu anlaşıldı. 2012 yılı Polis Akademisi Giriş sınavındaki usulsüzlüklere ilişkin olarak tespit edilen toplamda 269 şüpheli öğrenciden, bu operasyon ile birlikte, hakkında işlem yapılmayan örgüt üyesi kalmadığı kaydedildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam ettiği bildirildi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van’da 171, 5 kilo eroin ele geçirildi
Van’da 171, 5 kilo eroin ele geçirildi
FETÖ’den 14 ilde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ’den 14 ilde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Adana’da PKK/KCK operasyonu: 34 gözaltı
Adana’da PKK/KCK operasyonu: 34 gözaltı
2 araç çukura düştü: 8 ölü
2 araç çukura düştü: 8 ölü
Diyarbakır’da güvenlik güçlerine saldıran 3 terörist öldürüldü
Diyarbakır’da güvenlik güçlerine saldıran 3 terörist öldürüldü
Okmeydanı’nda işçiler çatıdan aşağıya düştü
Okmeydanı’nda işçiler çatıdan aşağıya düştü
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim