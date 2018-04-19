Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 20°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111890
ALTIN
174.760
DOLAR
4.0310
STERLİN
5.7375
EURO
4.9888
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Polatlı’daki darbe davasında karar

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 328 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa müebbet, 217 sanığa ise 20 yıl ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi. Heyet, 64 sanığın ise beraatine hükmetti.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:58
Polatlı’daki darbe davasında karar

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 328 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa müebbet, 217 sanığa ise 20 yıl ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi. Heyet, 64 sanığın ise beraatine hükmetti.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Davanın karar duruşmasında sanıkların son sözleri soruldu. Suçsuz olduklarını savunan sanıklar, beraat talebinde bulundu. Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında eski Topçu ve Füze Okul Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü ve eski 58. Topçu Tugay Komutanı Murat Aygün’ün de bulunduğu sanıklar Selçuk Serhat Pesek, Alper Doğan, Ali Dilcioğlu, Yunus Çiçek, İsmail Kanal, Yasin Malkoç, Murat Dinlecener, Bilal Akdoğan, Mustafa Kemal Biber, Aydın Babaoğlan, Melih Yasin Yüksel, Naci Kozan, Yusuf Aydoğan, Cafer Öncel, İbrahim Bektaş, Uğur Tümürlek, Önder Tanrıkulu, Mesut Yurtseven, Hakan Kıvrak, Veyis Murat Tabak, Mehmet Erol, Alican Demir, Güngör Gazi Karslı, Abdulkerim Ceyhan ve Oğuz Serdar Özgür’e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklar İsmail Dumlupınar, Kadir Özcan, Mustafa Torun, Necmettin Çınar, Uğur Ünal, Özge Pasin, Hakan Merdan, Emrah Aslanbaş, Enes Demir, Cüneyt Çoban, Serdar Yavuz, Ömer Gemici, Mehmet Özsoy, Alper Erkaya, Aytekin Kara, Şaban Demiraslan, Saltuk Buğrahan Kale, Erkan Kundakçı, Samet Yıldırım ve Serhat Bozoklu’ya da aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren heyet, indirime giderek cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

Mahkeme bazı sanıklara ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan ceza verdi. Heyet, 217 sanığa 20 yıl ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verilmesini kararlaştırırken, hain darbe girişimi sırasında er olarak vatani görevini yapan 62 sanık ile 1 sivil memur ve 1 albayın beraatine hükmetti. Mahkeme, yargılama sırasında hayatını kaybeden bir sanığın dosyasının düşmesine karar verirken, ceza alan sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

(Abdullah Sarica /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıt tankeriyle öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı
Akaryakıt tankeriyle öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı
Polatlı Topçu ve Füze Okulu davasında karar
Polatlı Topçu ve Füze Okulu davasında karar
Hakkari’de 19 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi
Hakkari’de 19 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi
Eylem hazırlığındaki 3 şüpheli polis yelekleriyle yakalandı
Eylem hazırlığındaki 3 şüpheli polis yelekleriyle yakalandı
Jandarmadan kurusıkıdan gerçek silah yapılan imalathaneye baskın
Jandarmadan kurusıkıdan gerçek silah yapılan imalathaneye baskın
4 terörist daha etkisiz hale getirildi
4 terörist daha etkisiz hale getirildi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim