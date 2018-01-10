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PKK’nın Ağrı Dağı’ndaki kış yapılanmasına darbe

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gıda malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 08:26
PKK’nın Ağrı Dağı’ndaki kış yapılanmasına darbe

Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği duyuruldu. Sığınak, barınak ve malzemelerin tespitinden sonra imha edilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, toprağa gömülü vaziyette bir adet güneş paneli, ekmek sacı, takım kamuflaj elbise, örgütsel doküman ve çok sayıda mutfak araç gereçlerinin ele geçirildiği bildirildi.

Yapılan aramalarda, “11 adet 20 litrelik su damacanası içerisine konulmuş mazot ve benzin, 50 kilogram salça, 100 kilogram kesme şeker, 140 kilogram tuz, 50 kilogram pirinç 120 kilogram nohut, 500 kilogram zeytin, 100 adet 250 gramlık margarin, 50 kilogram pekmez, 100 kilogram un, bulgur, 70 kilogram kuru fasulye, 200 adet paket kuru maya 108 litre sıvı yağ, 3 adet büyük tüp ve 2 adet küçük tüp ele geçirilmiştir” denildi.

Son Güncelleme: 10.01.2018 09:24
Anahtar Kelimeler:
PkkOperasyonAğrı DoğubayazıtAğrı Dağı Pkk
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