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PKK’lılar sözde mahkeme kurup...

Adana’da işbirlikçi olduğunu düşündükleri bölücü terör örgütü PKK’lı bir kişiyi, cezaevinden çıkınca sözde mahkeme kurarak işkence yapıp Adana’dan sürgüne gönderdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 PKK’lı tutuklandı.

01 Mart 2018 Perşembe 10:00
PKK’lılar sözde mahkeme kurup...

Adana’da işbirlikçi olduğunu düşündükleri bölücü terör örgütü PKK’lı bir kişiyi, cezaevinden çıkınca sözde mahkeme kurarak işkence yapıp Adana’dan sürgüne gönderdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 PKK’lı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 6 ay önce bölücü terör örgütü operasyonu yaparak 60 kişiyi gözaltına aldı. Bu zanlılardan S.Y. emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermezken, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Zanlı cezaevine girdikten sonra polise mektup yazarak tüm bildiklerini anlatacağını, gözaltına alındığı sürede örgütün avukatlarından korktuğu için ifade veremediğini bildirdi. Bunun üzerine savcılıktan alınan izinle şahsın ifadesi tekrar alındı.

PKK’LILARIN VAHŞİ YÜZÜNÜ ANLATTI

Zanlı verdiği ifadesinde bölücü terör örgütü PKK’nın, örgüte karıştığı için yakalanıp PKK üyesi olmaktan cezaevine giren Mesut K. isimli şahsın, cezaevinden çıktıktan sonra işbirlikçi ilan edildiğini ve ceza verilmesi istendiğini belirterek, "Örgüt Saadettin Y., Alaaddin Y., Selahattin Y. ve Abdulmutalip K.’ye işbirlikçi PKK’lıya ceza vermesi için görevlendirdi. Bu 4 kişi Gülbahçesi Mahallesi’nde sözde mahkeme kurdu. Daha sonra da cezaevinden çıkan şahsı yakalayıp getirdi. Burada şahsın bildiklerini polise ve savcıya anlatarak Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği yaptığı için hain ilan edildi. Bu nedenle sözde mahkeme şahsa işkence yapılmasına ve Adana’dan sürülmesine karar verdi. Şahsa bu 4 kişi işkence yapıp daha sonrada otobüs biletini de alarak Van’a gönderdi" dediği öğrenildi.

İŞKENCE YAPILDIĞINI ONAYLADI

Polis bu ifade üzerine işkenceye maruz kalan Mesut K.’yı bulup onun da ifadesini aldı. Mesut K. cezaevindeki tutuklu şahsın anlattıklarının doğru olduğunu belirtti. Mesut K, ayrıca 4 kişinin sözde mahkeme kurarak kendisini işbirlikçi ilan edip işkence yaparak, Adana’dan sürgün ettiklerini de söyledi. Bu ifadeler doğrultusunda harekete geçen polis 14 Şubat günü şafak vakti eş zamanlı olarak 10 adrese yaptığı baskında bu 4 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar 14 gün boyunca emniyette sorgulanırken, suçlamaları kabul etmedi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)
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