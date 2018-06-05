PKK’lı teröristler yolcu minibüsünde bombayla yakalandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bir yolcu minibüsü içerisinde yapılan kontrolde 2 PKK’lı çantalarında bulunan 4 adet el bombası ile yakalandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 05.06.2018 günü İlimiz Çukurca İlçesi Köprülü Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir yolcu minibüsü içerisinde yapılan kontrolde 2 bölücü terör örgütü mensubu çantalarında bulunan 4 adet el bombası ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan bölücü terör örgütü mensuplarının ifadeleri doğrultusunda Çukurca İlçe Merkezinde belirlenen bir adrese yapılan operasyon neticesinde 5 şahıs bölücü terör örgütüne yardım ettikleri şüphesi ile gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(İHA)