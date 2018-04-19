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Piyasa değeri 65 milyon TL

Adana’da bir kamyonun yakıt deposunda "Şans" isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada piyasa değeri 65 milyon lira olan 160 kilo 700 gram eroin bulundu.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:26

Adana’da bir kamyonun yakıt deposunda "Şans" isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada piyasa değeri 65 milyon lira olan 160 kilo 700 gram eroin bulundu.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, emniyet müdürlüğünde yaptığı açıklamada Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak 10 gün içinde ikinci kez yüksek miktarda eroin ele geçirdiklerini söyledi. Yıldız, TAG otoyolu Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanında polislerin bir kamyondan şüphelenip durdurduğunu ilk aramada bir şey bulunamadığını belirterek, "Ancak daha sonra hassas burunlu ’Şans’ isimli köpeğimiz kamyonun zula diye tabir edilen yakıt deposuna tepki verdi. Polisler yakıt deposunu kontrol ettiğinde 160 kilo 700 gram eroin ele geçirdi" dedi. Yıldız olayda bir kişinin gözaltına alındığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimizde gençlerimizi zehir tacirlerine yedirtmeyeceğiz dedik ve bunun için gece-gündüz çalışıyoruz. Arkadaşlarımız en ufak bir şüpheyi bile değerlendirip operasyonlar yapıyorlar. Biz bunların üzerine gitmeye devam edeceğiz, hem sokaklarda hem otoyolda zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz."

"TERÖRLE UYUŞTURUCU İÇ İÇE GEÇMİŞ DURUMDA"

Yıldız, terörle uyuşturucunun iç içe geçmiş olduğunu anlatarak, "Terörün en büyük finansı uyuşturucu ticaretidir. Biz uyuşturucuya darbe vurdukça teröre de darbe vuruyoruz. Arkadaşlarımız 10 gün içinde ikinci kez yüksek miktarda eroin ele geçirdi. Bununla milyonlarca gencimizin hayatının kararmasının önüne geçildi. Bu eroinin piyasa değeri 65 milyon lira" diye konuştu.

10 GÜNDE 275 KİLO EROİN, 340 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Polis 10 gün içinde özellikle eroin tacirlerine büyük darbe vurdu. Daha öncede bir aracın zulasında 114.5 kilo eroin ve 340 bin uyuşturucu hap ele geçirilmişti. Bu uyuşturucuların piyasa değerinin 55 milyon lira olduğu öğrenilmişti. Bugün ele geçirilen 160 kilo 700 gramla birlikte toplamda 270 kilo eroin ele geçirildi. Son operasyonda yakalanan zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya /İHA)
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