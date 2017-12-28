Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 16°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
113754
ALTIN
157.061
DOLAR
3.7846
STERLİN
5.0843
EURO
4.5197
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Pitbull, sokak köpeğine böyle saldırdı

İstanbul Bahçelievler’de sahibinin elinden kurtulan pitbull cinsi köpek, bir sokak köpeğine saldırdı.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:46

Olay Bahçelievler’de 45 gün önce meydana geldi. Sahibi tarafından sokakta gezdirilen pitbull cinsi köpek, sahipsiz bir köpeğe saldırdı. Sahibinin elinden de kurtulan pitbull cinsi köpek diğer köpeği feci şekilde yaraladı. Sahibi tasmasıyla pitbulla vurarak ayırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Daha sonra olay yerine gelen mahalle sakinleri de pitbulla su dökerek ve sopalarla ayırmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu pitbull sokak köpeğini bıraktı.

Olaydan sonra pitbullun sahibi hiçbir şey olmamış gibi sokaktan ayrılırken yaralı köpeğe mahallede oturan Mehmet Erkul isimli vatandaş sahip çıktı. Yaşanan bu dehşet dolu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.

VETERİNERLERİN YAŞAMAZ DEDİĞİ KÖPEK HAYATA TUTUNDU

Olayın ardından sokak köpeğine sahip çıkan Mehmet Erkul, yaralı köpeği veterinere götürdü. Köpeği kontrol eden veterinerler "bu köpek yaşamaz" dedi fakat Erkul tedaviden vazgeçmedi. İlk tedavisinin ardından mahalleye geri getirilen köpek uzun süre mahallede kaldı ama vatandaşlar durumun kötüleştiğini fark etti. Köpeğin yemek yemediğini ve çok zayıfladığını fark eden Erkul ise köpeği alarak tekrar veterinere gitti. 22 gün yoğun bakımda kalan talihsiz köpek Erkul’un da desteğiyle yaşam mücadelesini kazandı. Talihsiz köpek olayın üzerinden geçen 45 günün ardından sağlığına kavuşarak mahalleye geri döndü.

Veteriner hekimlerin yaşamaz dediği köpeği yaşatmak için adete savaşan Mehmet Erkul, 45 gün sonra köpeği sağlığına kavuşturdu. Veterinerlerin köpeğin yaşamayacağını kendisine söylediğini belirten Erkul “Yaklaşık 45 gün önce genç bir çocuk pitbullun sahibi, geliyor bizim mahalle köpeğimize saldırtıyor. Saldırtınca bizim köpeğin boğazına yapışıyor. Köpek kendini kurtaramıyor. Mahallede yaşayan vatandaşlar su dökerek elinden alıyor köpeği. Hayvan sonra kendine gelemedi. Bende veterinere götürdüm boğazında ki dikişleri iltihapları kuruttuk. Hayvan daha sonra yemek yememeye başladı. Veteriner bana bu yaşamaz yaptığımız her şey boşuna dedi. Bende sen gerekeni yap dedim. Veteriner hekimde bir gün kaldı. Sonra mahalleye getirdik ama tekrara kötüleşti. Biz daha sonra aldık ve Bahçelievler veteriner müdürlüğüne götürdük 22 gün yoğun bakımda kaldı. Hayvana 5. Gün başka köpekten kan nakli yaptık ondan sonra kendine gelmeye başladı. Kendine geldikten sonra yemeye başladı. Kan değerleri yükseldi ve normale dönmeye başladı. Bugün 22. Gün veteriner taburcu etti. Bizde aldık mahalleye getirdik doğasına saldık hayvan özgürlüğüne kavuştu” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukurca'da üs bölgesine saldırı: 6 asker yaralı
Çukurca'da üs bölgesine saldırı: 6 asker yaralı
Elektrik trafosu patladı: 2 işçi yaralandı
Elektrik trafosu patladı: 2 işçi yaralandı
Adana'da yüzlerce at ve eşek kemikleri bulundu
Adana'da yüzlerce at ve eşek kemikleri bulundu
Konya Ilgın'da baba ve 3 oğlu yangında öldü
Konya Ilgın'da baba ve 3 oğlu yangında öldü
Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
Konya'da öğrenci servisi ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı
Konya'da öğrenci servisi ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim