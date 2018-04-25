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Pişkinlikte sınır tanımayan hırsız kamerada

İstanbul Bayrampaşa’da bir kişi, müşteri gibi girdiği börek salonunda önce kalabalığa aldırmadan sadaka kutusunu çaldı, ardından da hiçbir şey olmamış gibi masaya oturup börek yedi. Hırsızının pes dedirten rahat tavırları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:41

İstanbul Bayrampaşa’da bir kişi, müşteri gibi girdiği börek salonunda önce kalabalığa aldırmadan sadaka kutusunu çaldı, ardından da hiçbir şey olmamış gibi masaya oturup börek yedi. Hırsızının pes dedirten rahat tavırları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bayrampaşa’da bulunan bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 13.00 sıralarında dükkana gelen bir hırsız içerideki ürünlere bakmaya başladı. Börek yeme bahanesi ile tezgahın önünde uzun süre bekleyen hırsız, sadaka kutusunu gözüne kestirdi. Eliyle içi para dolu kutuyu rahat alabileceği bir yere doğru çeken hırsız, daha sonra sadaka kutusunu çalarak masaya geçip oturdu. Hiçbir şey olmamış gibi sipariş veren hırsız böreği ve çayı içtikten sonra yanında getirdiği poşetin içine çaktırmadan sadaka kutusunu koyup dükkandan ayrıldı. Pişkin hırsızın pes dedirten rahat tavırları ise dükkanda bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)
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