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Piknikte ormanı yakanlar için verilen beraat kararı bozuldu

Piknik için ormanlık alana giden 3 kişi, mangalı tutuşturmak için yaktıkları ateşin yayılmasıyla orman yangınına sebebiyet verdi. Mahkemenin beraat ettirdiği üç şahıs için Yargıtay, sanıkların mahkum ettirilmesi gerektiğine hükmetti.

05 Şubat 2018 Pazartesi 12:39
Piknikte ormanı yakanlar için verilen beraat kararı bozuldu

Samsun’un Atakum ilçesine bağlı bir köyde Temmuz 2012’de çıkan orman yangınında yaklaşık 7 hektarlık çamlık alan kül oldu. Cumhuriyet savcısının başlattığı soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdikleri iddia edilen üç kişi gözaltına alındı. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakılan üç kişi, Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce beraat ettirildi. Cumhuriyet savcısının kararı temyiz etmesiyle devreye Yargıtay 19. Ceza Dairesi girdi. Sanıkların beraatini yasaya aykırı bulan Yargıtay, emsal bir karara imza attı. Yargıtay kararında, "Olay yeri inceleme raporunda, yangın başlangıç noktası olarak kabul edilen noktada üzerine Et Balık Kurumu’ndan yapılan tavuk alışverişlerine ait etiketler ve sigara izmariti bulunmuştur. Sanıkların alınan beyanlarında Et Balık Kurumu’ndan tavuk satın aldıkları, sigara içtikleri ve Akalan köyü civarında ateş yakarak mangal yaktıkları anlaşılmaktadır. Olay yerinin mutat piknik alanı olmayıp burada sanıklar dışında ateş yakan başka kimsenin de bulunmaması hususları birlikte nazara alındığında, sanıkların suça konu yerde mangal ateşi yakmak için yaktıkları ateşi söndürmelerine rağmen rüzgarın etkisiyle orman yangınına sebep olduklarının anlaşılması karşısında, sanıklar hakkında ’taksirle orman yangına sebep olmak’ suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, yerinde görülmeyen gerekçeyle yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi yasaya aykırıdır” denildi.

Son Güncelleme: 05.02.2018 12:48
Anahtar Kelimeler:
SamsunAtakumOrman Yangını
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