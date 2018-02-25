Pazar yerinde büyük yangın

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde eski pazar yerinde çıkan yangında bir çok iş yeri zarar gördü. Yangında 4 kişi de dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Pazar Mahallesi eski Kapalı Halk Pazarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir iş yerinde başlayan yangın bir anda büyüyerek diğer iş yerlerine de sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmekte yetersiz kalınca Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz de yangına müdahale için geldi. Arazözlerin de yangına müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında eski pazar yerinde bulunan işyerlerinin büyük kısmı tamamen yandı. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi ilçede bulunan çeşitli hastanelere ambulanslar ile kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi süren kişilerin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Büyük çapta maddi hasar meydana gelen yangında iş yerleri yanan esnaf yangına geç müdahale edildiği gerekçesiyle itfaiye ekiplerine saldırdı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

(Mehmet Demir - Eyüp Yüksel İbicioğlu - Selçuk Şavran/İHA)