Fatih’te hurda malzeme yüklü kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen 5 patenli genç yürekleri ağza getirdi. Akan trafiğe aldırış etmeyen gençler kamyonetin arkasına tutunarak bir süre ilerledi. Daha sonra içlerinden biri oturma pozisyonuna gelerek ilerlemeye başladı. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye sokan gençler, cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 5 patenli gencin hurda yüklü kamyonetin kasasına tutunarak ilerlediği görülüyor. Daha sonra biri oturur pozisyona gelerek ilerlemeye başlıyor. Gencin, kamyonetin arkasına tutunarak ilerlediği görülüyor.
Patenli gençlerin trafikteki tehlikeli yolcuğu kamerada
İstanbul Fatih’te patenli beş gencin seyir halindeki hurda yüklü kamyona tutunarak ilerlemesi trafikte tehlikeli görüntüler oluşturdu.
22 Şubat 2018 Perşembe 10:12
Son Güncelleme: 22.02.2018 10:33