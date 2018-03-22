Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117110
ALTIN
168.231
DOLAR
3.9332
STERLİN
5.5530
EURO
4.8403
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Patenci gençlerin kıl payı ölümden döndüğü anlar kamerada

İstanbul Fatih’te bir otobüsün arkasından tutunarak paten kayan gençlerin tehlikeli yolcuğu az kalsın faciaya yol açıyordu. Gençlerin düşmekten son anda kurtulduğu ve kıl payı ölümden döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

22 Mart 2018 Perşembe 09:16

İstanbul Fatih’te bir otobüsün arkasından tutunarak paten kayan gençlerin tehlikeli yolcuğu az kalsın faciaya yol açıyordu. Gençlerin düşmekten son anda kurtulduğu ve kıl payı ölümden döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih Unkapanı Köprüsü üzerinde trafiğin en yoğun olduğu saatlerde otobüsün arkasına takılarak paten kayan iki genç adeta ölüme meydan okudu. Hareket halinde bulunan otobüse tutunarak dakikalarca kayan gençler yanlarından geçen sürücülerinde ikazlarına aldırış etmedi. Tehlikeli hareketler de yapan gençlerin bir anda ayağının takılarak son anda düşmekten kurtulduğu anlar ise yürekleri ağızlara getirdi. Ölümden dönen gençlerin yaşanan olayı dikkate almayarak tehlikeli bir şekilde ilerlemeye devam etmeleri ise pes dedirtti. Genç patencilerin ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaydedilen görüntülerde, patencilerin otobüsten tutunarak gittikleri sırada dikkatlerini kaybederek düşmeleri ve son anda toparlanarak yollarına devam ettikleri görünüyor.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 ilde muvazzaf askerlere FETÖ’den gözaltı kararı
12 ilde muvazzaf askerlere FETÖ’den gözaltı kararı
Devriye gezen jandarma PKK üyesini yakaladı
Devriye gezen jandarma PKK üyesini yakaladı
Sason’da 1 terörist daha: Operasyon sürüyor
Sason’da 1 terörist daha: Operasyon sürüyor
Doğu Guta’da saldırı: 19 ölü
Doğu Guta’da saldırı: 19 ölü
Soyguncuya canı pahasına direndi
Soyguncuya canı pahasına direndi
Boğaziçi Üniversitesindeki aymazlığa 5 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesindeki aymazlığa 5 gözaltı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim