Patates pişirmek isterken yangın çıkardılar

Muğla’nın Milas ilçesinde Sodra Dağı’nda makilik alanda yangın çıktı. Vatandaşlar, yangını bir grup gencin piknik yapmak isterken çıkardığını ileri sürdü.

Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Sodra Dağı eteğindeki kuru ot ve makilik alanda yangın çıktı. Mahalle sakinleri tarafından fark edilen yangın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Milas Grup Amirliği ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Hızla büyüyen ve ikametlere kadar ulaşan yangın ekipler ve vatandaşların da yardımıyla karadan, bir helikopter ve bir yangın söndürme uçağı da havadan müdahalesiyle yaklaşık 1 buçuk saatlik süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri tarafından korku dolu gözlerle izlenen yangının piknik yapan gençlerin yaktığı ateşten çıktığı ileri sürüldü. Yangını kontrol altına alan ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken, yangının başladığı belirtilen noktada bulunan patatesler ise dikkat çekti.

(Çağrı Purma /İHA)