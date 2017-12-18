Parkta bulunan bebek vahşice dövülmüş

Gaziantep’te vücudunun bazı bölgelerinde kesik ve morluklar bulunan ve buz kalıbı ile birlikte 100. Yıl parkı içerisinde bulunan bebeğin vahşice dövüldüğü ortaya çıktı. Olayı araştırmak için Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, olayın yaşandığı bölgenin çevresinde yaptığı teknik ve fiziksel takip sonucu 1’i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. Çok sayıda MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen polis, ölü bulunan bebeğin ölmeden önceki görüntülerine ulaştı.

Ekipler 7 Aralık akşamı Binevler Mahallesi’nde kucağındaki çocuğu döverken güvenlik kamerasına yansıyan kişinin, bebeği parka bıraktığı tahmin edilen sakallı erkek şahıs ile aynı kişi olduğunu belirledi. Ekiplerin, Suriye uyruklu Ziyad El Abdullah’ın evine yaptığı operasyonda El Abdullah ile birlikte bebeğin öz annesi İhlas El Baho ve çifte yardım eden bir kişi gözaltına alındı.

Görüntülerde sokakta yürürken kucağında taşıdığı kız bebeği dövüp, duvara vurduğu görüntüler yer alırken anne İhlas El Baho’nun da arkadan yürüdüğü görülüyor. Anne İhlas El Baho’nun görüntülerle ilgili ayrıldığı kocasından olan bebeğin, sürekli ağladığı için şu an birlikte olduğu Ziyad El Abdullah tarafından dövüldüğünü söylediği öğrenildi. Abdullah’ın bebeğin, görüntülerin kaydedildiği 7 Aralık’ta ölmüş olabileceği ihtimal üzerinde de durulan soruşturma sürüyor