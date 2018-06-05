Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 28°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95229
ALTIN
192.354
DOLAR
4.6188
STERLİN
6.2032
EURO
5.4382
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Park yeri kavgasında silahlar konuştu: 1’i polis 5 yaralı

Şanlıurfa’da komşuların araç park yeri kavgasında 4 kişi yaralanırken kavgaya müdahale eden bir polis de tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu.

05 Haziran 2018 Salı 21:54
Park yeri kavgasında silahlar konuştu: 1’i polis 5 yaralı

Şanlıurfa’da komşuların araç park yeri kavgasında 4 kişi yaralanırken kavgaya müdahale eden bir polis de tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu.

Edinilen bilgiye göre kavga, saat 20.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde yaşandı. Komşuların araç park yeri tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada silahların da kullanılması üzerine polise haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalar 1’i polis 5 kişiye isabet etti. Olay yerine giden ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan polis memurunun yüz kısmından yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların ise Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Şinasi İnan /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 terörist daha...
6 terörist daha...
13 ile 15 kişiye FETÖ operasyonu
13 ile 15 kişiye FETÖ operasyonu
Üzerine yıldırım düşen kız hayatını kaybetti
Üzerine yıldırım düşen kız hayatını kaybetti
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı
Taciz iddiasına çekiçli ceza
Taciz iddiasına çekiçli ceza
Hayatının baharında hayatını kaybeden sanatçıya veda
Hayatının baharında hayatını kaybeden sanatçıya veda
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim