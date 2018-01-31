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Park halindeyken yanan otomobil böyle patladı

Şanlıurfa’da apartmanın bahçesinde park halindeyken yanmaya başlayan otomobilin patlama anı ve yaşanan panik kameralara yansıdı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 10:39

Edinilen bilgiye göre yangın, dün gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmanın bahçesinde park halinde olan Yusuf Ö.’ye ait lüks otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta park halinde olan Ahmet S.’ye ait otomobil ile bahçedeki ağaçlara sıçradı.

Otomobilin yanma anı ve yaşanan panik cep telefonuyla görüntülendi. Kaydı alan kişinin “Patlar bu tarafa gelin” diyerek apartmandan çıkanları uyarmasından saniyeler sonra otomobilde patlama meydana geldi.

Yangında lüks bir otomobil kullanılamaz hale gelirken bir otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme: 31.01.2018 10:43
Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaPatlamaOtomobil Yandı
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