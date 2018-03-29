Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114762
ALTIN
168.660
DOLAR
3.9661
STERLİN
5.5761
EURO
4.8857
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Park halindeki araçların aynalarını tekmeleyen bisikletliler kamerada

Eskişehir’de bisikletle seyir halindeyken, park halindeki araçların yan aynalarını tekmeleyerek kıran iki kişi güvenlik kameralarına yakalandı.

29 Mart 2018 Perşembe 10:11
Park halindeki araçların aynalarını tekmeleyen bisikletliler kamerada

Eskişehir’de bisikletle seyir halindeyken, park halindeki araçların yan aynalarını tekmeleyerek kıran iki kişi güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Tüzün Sokak’ta yaşandı. Bisikletli iki kişi seyir halindeyken, park halinde bulunan araçları tekmeledi. Sokak boyunca yaklaşık 6 aracın aynasını tekmeleyen iki kişi, bazı aynaları kırdı. Daha sonra bisikletli şahıslar uzaklaşarak gözden kayboldu.

Tüzün Sokak’ta 62 yaşındaki Metin Şıkkan’ın ikamet ettiği apartmanda bulunan güvenlik kameraları yaşanan olayı saniye saniye kayıt altına aldı. Şıkkan, birçok kişinin bu olaydan mağdur olduğunu ve artık insanların aynalarını kapatmadan evlerine gitmediklerini belirtti.

“ARABALARIN AYNALARINA VURARAK GİDİYORLAR”

Metin Şıkkan, “Benim arkadaşlar kameraları izlediler, daha sonra beni aradılar ‘Çocuklar arabalara vuruyor’ deyince ben de öylelikle gördüm. Kamera sistemini açtım, geçmişe bakınca buldum onları. Gelen kişiler bisikletle caddeden bu tarafa doğru gelirken arabaların aynalarına vurarak gidiyorlar. Ben çocukların kim olduğunu bilmiyorum. Yalnız çocukların Türk olmadığını duydum sadece. Başka mahallelerden bisikletle gelen çocuklar buralarda dolaşıyorlar. Arabalara zarar veriyorlar. Benim bildiğim 1-2 tane duydum ama ben arabaları bulamadım. Yani duydum kırılanları” ifadelerini kullandı.

(Mustafa Kaplan - Oğuzhan Demir /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu baronu Met Kanani’nin şebekesine ikinci dalga operasyon: 2 gözaltı
Uyuşturucu baronu Met Kanani’nin şebekesine ikinci dalga operasyon: 2 gözaltı
Erzurum’da FETÖ’den 21 şüpheli gözaltına alındı
Erzurum’da FETÖ’den 21 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır’da hain saldırı
Diyarbakır’da hain saldırı
’Dur’ ihtarına uymayan sürücü faciaya neden oldu
’Dur’ ihtarına uymayan sürücü faciaya neden oldu
Kadın hırsız hemcinsinin cüzdanını böyle çaldı
Kadın hırsız hemcinsinin cüzdanını böyle çaldı
Cenaze dönüşü kaza: 14 yaralı
Cenaze dönüşü kaza: 14 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim