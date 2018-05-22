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Park etme yüzünden silahlı çatışma: 3’ü ağır 9 yaralı

Adana’da park etme meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 3’ü ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin çocuk olduğu kaydedildi.

22 Mayıs 2018 Salı 19:10
Park etme yüzünden silahlı çatışma: 3’ü ağır 9 yaralı

Adana’da park etme meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 3’ü ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin çocuk olduğu kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi, Tahsilli Mahallesi’ndeki pazar yeri girişine 01 AAP 051 plakalı pikapla gelen bir kişi, sokakta altında iş yeri bulunan iki katlı evin önüne aracını park etti. Araç sürücüsü, kendisini park etmemesi konusunda uyaran kişiler ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre, biri çocuk 9 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Başkent Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme başlattı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya /İHA)
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