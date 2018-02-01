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Oyuncak ayıya gizlenmiş uyuşturucu çıktı

Küçükçekmece’de bir evde arama yapan ekipler oyuncak ayının içine gizlenmiş çok sayıda sentetik uyuşturucu hap, kokain ve esrar maddesi ele geçirdi.

01 Şubat 2018 Perşembe 08:59
Oyuncak ayıya gizlenmiş uyuşturucu çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Gece saatlerinde toplanan ekipler adreslere doğru yola çıktı. Küçükçekmece’de birçok adrese eş zamanlı gidildi. Düzenlenen operasyon kapsamında Küçükçekmece’de önceden belirlenen adreslere gelen ekipler açılmayan kapıları koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak içeri girdi.

OYUNCAK AYIDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Cumhuriyet Mahallesi Nergis Sokakta bulunan ve daha önceden belirlenen adrese ekipler kapıyı kırarak girdi. Evin içerisinde arama yapan ekipler bir oyunca ayı buldu. Oyuncak ayıda inceleme yapan ekipler çok sayıda sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Evi komple arayan ekipler evin içerisinde kokain, esrar maddesi, para ve 3 tane cep telefonu buldu. Evlerdeki aramalarını tamamlayan ekipler şüphelileri gözaltına aldı.

Son Güncelleme: 01.02.2018 09:35
Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceCumhuriyet MahallesiNergis Sokak
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