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Otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 08:44
Otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Isparta Karayolu’nun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E. idaresindeki 42 AAR 097 plakalı otomobil, Fuat Işık (43) yönetimindeki 42 DKL 28 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından otomobil sürücüsü Fuat Işık ile arka koltukta oturan Hilal Işık (40) ve 4 yaşındaki Umay Bendiz Işık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şoför mahallinde sıkışan diğer otomobilin sürücüsü Mehmet E. ve Osman Y. ise olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından güçlükle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Fuat Işık’ın cansız bedeni de itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından güçlükle bulunduğu yerden çıkarılabildi.

Kazada hayatını kaybeden Fuat, Hilal ve Umay Bendiz Işık’ın cansız bedenleri savcının olay yeri incelemesinin ardından cenaze nakil aracıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kesintiye uğrarken, araçların çekilmesinin ardından yol tekrar araç trafiğine açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Rıza Önses/İHA)
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