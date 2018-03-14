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Otomobiller birbirine girdi: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara’da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

14 Mart 2018 Çarşamba 08:52
Otomobiller birbirine girdi: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara’da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinden Plevne Mahallesi istikametinde seyreden M.A. idaresindeki 06 FJ 4005 plakalı otomobil ile Selimiye Caddesinden Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’ne çıkan Z.A’nın kullandığı 40 DV 136 plakalı otomobil, iki caddenin kesişiminde kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin de hurda yığınına döndüğü kazada Z.A, olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralıların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı halde Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’nin bir kısmı araç trafiğine kapatıldı. Başka kazaların yaşanmasının önüne geçmek için polis ekiplerince trafik önlemleri alındı. Z.A’nın cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Araçların da çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

(Caner Ünver - Musa Erdoğan/İHA)
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