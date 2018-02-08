Otomobiline binecekken başka otomobil çarptı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ATM’den para çektikten sonra otomobiline binmek isteyen gence caddede hızla seyreden otomobil çarptı. Evli ve bir çocuk babası genç adam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza dün gece saatlerinde Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan Gökhan Ş. cadde üzerindeki bir ATM’den para çektikten sonra yol kenarında park halinde bulunan 34 TU 160 plakalı otomobiline binmek için yöneldi. Gökhan S.’ye aracına binmek istediği sırada 59 ZF 516 plakalı otomobil çarptı. Gökhan Ş. savrularak ağır yaralanırken çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Gökhan Ş. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazaya karışan otomobili Süleymanpaşa Caddesi üzerinde park halinde bulundu. Kazalı otomobili incelemeye alan polis ekipleri aracı kullanan kişinin de Burak A. olduğunu tespit etti.

Polisler, bir kafeteryada garson olarak çalıştığı belirlenen Burak A.’yı işyerinde gözaltına aldı. Polis ekipleri Burak A. ile birlikte kaza anında otomobilde bulunan iki arkadaşını daha ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.