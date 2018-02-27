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Otomobilin yayaya çarptığı an kamerada

Ankara’da elinde torbalarla yolun karşısına geçen şahsa otomobil çarptı. Şahıs, park halindeki kamyonetle otomobil arasında sıkıştı.

27 Şubat 2018 Salı 08:39

Ankara’da elinde torbalarla yolun karşısına geçen şahsa otomobil çarptı. Şahıs, park halindeki kamyonetle otomobil arasında sıkıştı.

Ankara’da mahalle arasında meydana gelen kazada, elinde pazar arabası ve torbalarla yolun karşısına geçen kişiye bir anda yön değiştiren otomobil çarptı. Yayaya çarptıktan sonra hız kesmeyen araç, daha sonra da park halindeki kamyonete çarptı. Kamyonet ve otomobil arasında sıkışan talihsiz yaya ağır yaralandı.

O esnada kamyonete bir şeyler yükleyen vatandaşlar, hemen yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine kısa süre içinde olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, şahıs tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırdı.

(İHA)
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