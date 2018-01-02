Otomobilin tamponunda yolculuk eden şahıs şaşırttı

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde cep telefonuna kaydedilen görüntüde, yolculuk yapan kişi hem kendinin hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde geçtiğimiz hafta kaydedilen görüntüde trafiğin yoğun olduğu saatlerde seyir halindeki aracın tamponuna basarak yolculuk yapan kişi görenleri hayrete düşürdü. Malzemelerle dolu olduğu görünen otomobilin Kent Meydanı’ndan Merinos kavşağına kadar bu şekilde gittiği, sonrasında bir sokağa girerek kaybolduğu gözlendi.