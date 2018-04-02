Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 15°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114578
ALTIN
171.152
DOLAR
3.9829
STERLİN
5.5827
EURO
4.8944
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Otomobile çarpan minibüs yan yattı: 3 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yasak olmasına rağmen “U” dönüşü yapmaya çalışan otomobille çarpışan minibüs yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 21:15
Otomobile çarpan minibüs yan yattı: 3 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yasak olmasına rağmen “U” dönüşü yapmaya çalışan otomobille çarpışan minibüs yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Oramiral İzmit Salim Dervişoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram A. idaresindeki 06 DJ 126 plakalı otomobil, yasak olmasına rağmen “U” dönüşü yapmak istedi. Bu sırada karşı yönden gelen İlknur K. idaresindeki 41 NN 255 plakalı hususi minibüs aniden “U” dönüşü yapan otomobile çarparak yan yattı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaralılar İlknur K., İlkay K. ve Nurten Ü. ambulanslara alındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza hakkında inceleme başlattı.

(Cihan Atik /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halı silkelerken ölüyordu
Halı silkelerken ölüyordu
Pes dedirten taşıma !
Pes dedirten taşıma !
Taksi şoförü ve Arap turistlerin taksi ücreti gerginliği
Taksi şoförü ve Arap turistlerin taksi ücreti gerginliği
Yumurta viyolü üretimi fabrikasında yangın
Yumurta viyolü üretimi fabrikasında yangın
Sahte rapor çetesine operasyon: 31 gözaltı
Sahte rapor çetesine operasyon: 31 gözaltı
Van’da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
Van’da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim