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Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

25 Şubat 2018 Pazar 17:52
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza saat 15.30 sıralarında Pazarcık D-100 karayolu Kahramanmaraş istikameti Kirni mevkiinde meydana geldi. Ökkeş Arık’ın kullandığı 27 BH 350 plakalı otomobil, plakası belirlenemeyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada sürücü ve yanındakiler otomobil içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları otomobilden çıkardı. Sürücü Ökkeş Arık hayatını kaybederken, diğer 2 yaralı Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Talat Bozdağ/İHA)
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