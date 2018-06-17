Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 22°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
93043
ALTIN
193.717
DOLAR
4.7189
STERLİN
6.2400
EURO
5.4759
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Otomobil bisikletli kadına böyle çarptı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde otomobil, bisiklete çarptı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

17 Haziran 2018 Pazar 21:28

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde otomobil, bisiklete çarptı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma’ya bağlı Kayıkçılar köyü yol ayrımında meydana geldi. Bartın istikametinden Ankara istikametine giden Kadir B. idaresindeki 06 FJ2948 plakalı otomobil, ilçeye bağlı kayıkçılar köyü kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü Gamze K.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsü metrelerce yükselerek orta refüje fırladı. Kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın da hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından bölgeye 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bisiklet sürücüsü kadına ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından bisiklet sürücüsü tedavi edilmek üzere Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama Merkezine kaldırıldığı öğrenilirken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 dakikada binlerce liralık kumaşı çaldılar
3 dakikada binlerce liralık kumaşı çaldılar
Silivri’de yağmur su baskınlarına neden oldu
Silivri’de yağmur su baskınlarına neden oldu
İstanbul’da ölümlü yangın !
İstanbul’da ölümlü yangın !
AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı
AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı
Köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı
Köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı
Şafak vakti PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı
Şafak vakti PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim