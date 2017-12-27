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Otobüsün altında kalan 70 yaşındaki temizlik işçisi yaralandı

Gaziosmanpaşa’da caddeyi süpürürken biranda otobüsün altında kalan 70 yaşındaki temizlik işçisi yaralandı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:44

Gaziosmanpaşa Küçüköy Mahallesi’nde İstanbul Caddesi’ni süpüren temizlik işçisi Hakkı İlhan’a (70) otobüs çaptı. Caddeyi süpürürken biranda otobüsün altında kalan talihsiz adam yaralandı. Kazanın ardından bir hafta hastanede tedavi gören İlhan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Caddeyi süpürürken biranda otobüsün kendisine çarptığını belirten Hakkı İlhan, “Caddeyi süpürdüğüm için caddeye arkamı dönmüştüm. Ben otobüsü görmedim. Ama onun da bir korna çalma durumu olmadı. Sırtımdan çarpınca ben yere doğru savrulup düştüm. Bu sırada sağ ayağım yolda kaldı. Otobüsün arka tekeri üzerinden geçti. Otobüs durmuyordu. Bir vatandaş arkasından koşup durdurdu. Ben bana çarpan şoförün geçmiş olsun demeye gelmesini beklerdim ama gelmedi. Çarptığı bir insan, böyle duyarsızlık olur mu? Bir hafta hastanede yattım” dedi.

Bu arada, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Hakkı İlhan’ın caddeyi süpürürken otobüsün gelip biranda çarptığı görülüyor. Otobüs, çarpmanın etkisi ile yere düşen İlhan’ın sağ ayağının üzerinden geçerek devam ediyor.

Son Güncelleme: 27.12.2017 10:38
Anahtar Kelimeler:
GaziosmanpaşaTemizlik IşçisiHakkı IlhanKüçükköyIstanbul Caddesi
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