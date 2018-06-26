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Otobüste taciz kavgasına 1 tutuklama

Ataşehir’de bir yolcu otobüsünde yaşanan taciz kavgasında yolculara tornavida ve bıçak ile saldırdığı iddia edilen 1 kişi, "basit yaralama" ve "cinsel taciz" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26 Haziran 2018 Salı 19:21
Otobüste taciz kavgasına 1 tutuklama

Ataşehir’de bir yolcu otobüsünde yaşanan taciz kavgasında yolculara tornavida ve bıçak ile saldırdığı iddia edilen 1 kişi, "basit yaralama" ve "cinsel taciz" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir’de 22 Haziran 2018 tarihinde özel halk otobüsünde kadın yolcuya yönelik taciz sonrası çıkan kavgada 1 kişi yaralanmıştı. Tacizde bulunduğu iddia edilen ve yolcularla kavga eden 2 şüphelinin ellerinde bıçak ve tornavidayla diğer yolculara saldırdığı öne sürülmüştü.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 17 yaşındaki F.K. ve F.M. Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

"BIÇAĞI KENDİMİ KORUMAK İÇİN KULLANDIM"

F.K., savcılıktaki sorgusunda, "Olay günü arkadaşım ile birlikte Bostancı sahile gitmek için otobüse bindik ve otobüs çok kalabalıktı. Ben tutunamadım ve dengemi kaybedip bayana çarptım. Daha sonra o bayanın yanındaki 2 bayan bana kızdı, ’edepsiz’ deyip bana vurmaya başladı. Ben de ona, ’sen karışma’ dedim. Ondan sonra herkes bize saldırmaya çalıştı. Biz 2 kişiydik. Elimde tornavida yoktu, sadece bıçak vardı. Onu da koruma amaçlı kullandım" dedi.

F.M. ise, olayı anlatarak arkadaşı F.K.’nin kendini korumak için bıçak çektiğini söyledi.

Savcılık ifadelerinin ardından F.M. serbest bırakılırken, F.K. ise tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

Mahkemedeki sorgusu tamamlanan 17 yaşındaki F.K., "cinsel taciz" ve "basit yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Gamze Erdemir /İHA)
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