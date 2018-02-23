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Otobüs şoförü yolcunun çantasını hırsızlardan kurtardı

Kadıköy’de otobüse binen kadının çantasını çalarak kaçmaya çalışan hırsız, peşinden şoförün koştuğunu görünce çantayı caddeye fırlatarak kendisini bekleyen motosiklete binip kayıplara karıştı.

23 Şubat 2018 Cuma 10:19
Otobüs şoförü yolcunun çantasını hırsızlardan kurtardı

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de bulunan bir otobüs durağında yaşanan hırsızlık olayı film sahnelerini aratmadı. Kadıköy Çarşı durağına yanaşan Cevdet Aydi idaresindeki otobüse binmek isteyen bir kadın arkasından gelen hırsızın kurbanı oldu. Güpegündüz yer de kaşla göz arasında kadının çantasını çalarak kaçmaya başlayan hırsız, arkasından şoförün geldiğini görünce panik yaptı. Hırsız kaçamayacağını anlayınca çantayı caddeye fırlatarak, kendisini bekleyen motosiklete binip kayıplara karıştı. Şoför, çantayı aldıktan sonra kontrol edip, kadına teslim etti. Son anda hırsızların mağduru olmaktan kurtulan kadın, otobüs şoförü Cevdet Aydi’ye teşekkür etti. Yaşanan olayın tatlıya bağlanması sonucunda otobüs yoluna devam etti. Şoförün kahramanlığı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son Güncelleme: 23.02.2018 10:51
Anahtar Kelimeler:
KadıköyCevdet Aydi
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