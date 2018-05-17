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Otobosün aküsünü çalan hırsızlar kamerada

İstanbul Ümraniye’de bir hırsız özel halk otobüsünün kapağını açarak tanesi 30 kg olan iki aküyü çaldı. Hırsızın aküleri çalma anları ise özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:22

İstanbul Ümraniye’de bir hırsız özel halk otobüsünün kapağını açarak tanesi 30 kg olan iki aküyü çaldı. Hırsızın aküleri çalma anları ise özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızların yeni hedefi özel halk otobüsleri oldu. Ümraniye’de gece saatlerinde otomobille özel halk otobüsünün yanına yaklaşan hırsız ardından araçtan indi. Önce çevreyi gözetleyen hırsız, ardından otobüsün akülerinin olduğu kısmın kapağını levye ile açan hırsız, tanesi 30 kg olan aküyü çaldı. Ardından ikinci aküyü de çalan hırsız kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı .Görüntülerde şahıs araçla otobüsün arkasına park ediyor. Ardından etrafı kolaçan eden hırsız levye ile kapağı açarak aküyü çalıyor. Öte yandan polis her yerde akü hırsızın arıyor.

(Murat Horoz/İHA)
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