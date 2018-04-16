Oto fareleri kameradan kaçamadı

Ankara’da park halindeki otomobilin arka camını kırarak içerideki malzemeleri çalan oto fareleri güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde bir sitenin otoparkında meydana geldi. Apartman önünde park halinde bulunan bir hafif ticari aracın yanına plaksı sökülmüş araçla gelen 2 kişi, park halindeki aracın arka camını kırarak içerideki malzemeleri birer birer geldikleri araca yükledi. Kameraları fark eden zanlıların hırsızlık esnasında hırkayla kafalarını kapattıkları görüldü.

(Caner Ünver /İHA)